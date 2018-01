publié le 15/01/2018 à 22:01

Zombie est une chanson intimement liée à Dolores O'Riordan, la chanteuse des Cranberries décédée ce lundi 15 janvier. Un titre puissant et émouvant écrit en hommage à deux jeunes victimes d'un attentat. C'est sans doute le tube le plus célèbre du groupe irlandais. Son refrain a marqué des milliers de fans de rock dans les années 90. Zombie s'inspire d'une histoire bien réelle et tragique, arrivée à Warrington, en Angleterre.



Le 20 mars 1993, Jonathan Ball et Tim Parry, deux enfants âgés de 3 et 12 ans ont été tués dans un attentat à la bombe. Une attaque menée par l'armée républicaine provisoire irlandaise (IRA), qui revendique l'indépendance de l'Irlande du Nord depuis les années 1960.

C'est dans ce contexte tourmenté que le groupe de rock irlandais écrit sa chanson Zombie. Sonnant comme un hommage aux deux enfants, le titre est aussi un appel au cessez-le-feu entre l'armée britannique et l'IRA, en conflit depuis une trentaine d'années. "Dans vos têtes, c'est le même thème depuis 1916", scande Dolores O'Riordan, la chanteuse du groupe. Une référence à l'insurrection de Pâques de 1916, à Dublin. L'événement marquera le début du soulèvement d'une partie du peuple irlandais contre la Grande-Bretagne.

Les affrontements font 400 morts, pour la grande majorité des civils, et restent gravés dans la mémoire des irlandais. La chanteuse qualifie ainsi de zombies ceux qui, comme des êtres dénués de jugement et d'humanité, continuent à perpétrer des crimes pour honorer le souvenir de leurs ancêtres.

Le succès d'un clip mêlant images documentaires et allégoriques

Le clip de la chanson est réalisé en 1995 par l'artiste Samuel Bayer. Dans cette vidéo, il superpose avec originalité plusieurs niveaux de compréhension. Les premières images du clip, en noir et blanc, constituent la base narrative de l'histoire. Elles montrent des enfants qui évoluent dans un décor froid et désolé, typique des villes ouvrières d'Irlande.



Les deux enfants s'amusent à sauter d'un mur à l'autre. Des militaires britanniques, lourdement armés, se dirigent lentement vers eux. Quand l'image se colore, on passe à une dimension plus allégorique. La chanteuse Dolores O'Riordan apparaît, le visage recouvert de peinture or. Elle se tient devant une croix, entourée de jeunes enfants aux airs d'angelots, qui brandissent leurs arcs.



La disposition esthétique et saisissante rappelle les tableaux figurant la montée sur la croix du Christ et les scènes de martyrs catholiques. Les inflexions de voix soufflées, aiguës et puissantes de la chanteuse rappellent les sanglots d'une mère. Intercalées dans le clip, des images issues d'archives documentaires montrent les murs des maisons, couverts de drapeaux irlandais et des scènes de conflits, peints en couleurs vives, comme si la violence s'était inscrite à jamais dans le paysage.

Avec la chanson Zombie, The Cranberries connaissent très vite un immense succès. Leur single certifié Disque d'or, s'écoule à 484 000 exemplaires. Le groupe remporte même le MTV Music Award européen pour leur chanson en 1995.