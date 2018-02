publié le 03/02/2018 à 23:24

La saison 7 de The Voice a trouvé l'une de ses favorites. Mennel, 22 ans et étudiante à Besançon a subjugué le public avec sa prestation. Elle a choisi d'interpréter Hallelujah de Leonard Cohen en anglais, puis en arable. Les coachs se sont pas resté insensibles à la voix cristalline de Mennel, tout comme le public qui l'a applaudi à tout rompre après sa prestation très aérienne et poétique. Pascal Obispo était d'ailleurs très ému et on a pu remarquer quelques larmes dans ses yeux, après la prestation déjà forte en émotions de Hobbs.



Si les quatre coachs se sont retournés après sa prestation, Mennel doit quand même faire un choix. Après quelques minutes d'hésitation, elle décide de rejoindre l'équipe de Mika, qui a déjà raflé deux autres talents dans la soirée : Frédéric et Hobbs. Accompagnée par sa sœur pour son audition à l'aveugle, Mennel était très émue après avoir quitté le plateau.