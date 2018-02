publié le 03/02/2018 à 21:56

C'est un moment fort en émotions qu'a offert Hobbs pour cette deuxième soirée de The Voice. Le jeune homme de 21 ans a offert au public et aux coachs une reprise très poétique de Paradis perdus de Christine and the Queens. Juste après sa prestation, pendant laquelle Florent Pagny, Mika, Zazie et Pascal Obispo se sont retournés, Hobbs a été submergé par l'émotion. Des larmes communicatives puisque Pascal Obispo et Zazie ont ensuite pleuré lorsque le jeune homme racontait son parcours. "Tu es un vendeur de rêve et de cœur", lui a confié Zazie.



C'est la seconde fois de la saison 7 de The Voice que Pascal Obispo se met à pleurer. La semaine dernière, il n'avait pas caché son émotion face à la reprise de son titre Lucie par Rébécca. La jeune femme avait ensuite rejoint son équipe. Mais ce soir, Hobbs a choisi Florent Pagny pour coach, sous les applaudissements du public.

Sur Twitter, l'émotion était aussi vive : "Et là nous venons d’entendre un EXTRAORDINAIRE extraterrestre. Ce n'est pas lui qui a chanté, c'est son âme", a d'ailleurs écrit la chanteuse Maurane tandis que d'autres internautes ont écrit qu'eux et elles aussi avaient pleuré pour Hobbs.