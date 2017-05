publié le 20/05/2017 à 20:30

Les équipes de The Voice2017 sont enfin constituées. Après les auditions à l'aveugle, puis les épreuves ultimes, Zazie, Mika, Florent Pagny et Matt Pokora ont trouvé leurs talents.



Pour ce treizième épisode de la saison, Marvin Dupré, Lucie, Will, et les autres candidats vont vivre leur premier direct. Ce sera l'occasion de se frotter à de nouveaux challenges vocaux pour le ou la successeur de Slimane, le gagnant de la saison 5. Pour cette soirée, les 16 artistes vont interpréter la chanson de leur choix devant leur coach et le public.

Mais leurs places seront aussi en danger : un talent de chaque équipe sera éliminé à l'issue de ce premier prime. Parmi les favoris de The Voice 2017, Vincent Vinel le candidat malvoyant de l'équipe de Mika, qui a subjugué le jury et le public à chacune de ses performances, tout comme Emmy Liyana chez Zazie, Lisandro Cuxi avec Matt Pokora et enfin la jeune Lucie dans l'équipe de Florent Pagny. Vont-ils réussir à garder leur titre de favoris de la saison 6 ? Réponse ce soir à partir de 21 heures pour le prime.

Suivez en direct le premier prime de "The Voice 2017"

21h07 - La soirée démarre avec une reprise Shape of You d'Ed Sheeran par tous les participants de la saison 6 de The Voice sous les applaudissements du public.



20h48 - Parmi les 16 talents de la soirée, Vincent Vinel est l'un des favoris. Lors de l'épreuve ultime, il avait fondu en larmes lorsque Mika l'avait choisi pour rester dans la compétition.



20h38 - Le stress commence à monter pour l'équipe de Zazie avant le début du prime : Marvin Dupré, Emmy Liyana, Nicola Cavallaro et Matthieu Baronne.

20h30 - Bonsoir et bienvenue pour ce direct du premier prime de The Voice 2017.