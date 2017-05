publié le 06/05/2017 à 23:53

La compétition se resserre dans The Voice. Après les audiences à l'aveugle puis les battles, les talents ont eu affaire à l'épreuve ultime sur TF1. Zazie, Mika, Matt Pokora et Florent Pagny ont choisi trois trios de talents parmi leurs équipes. Chacun interprète le titre de son choix face aux autres candidats de son équipe. Mais, un seul talent dans chaque trio n'est retenu après des moments de tensions et d'hésitations pour les quatre coachs. La soirée a donc été riche en émotions une nouvelle fois, avant les shows en direct le 20 mai prochain.



Qui sera le ou la successeur de Slimane, vainqueur de The Voice 5 ? La pression monte d'un cran pour tous les talents de cette nouvelle saison lors de l'épreuve ultime, qui a été mise en place lors de la quatrième saison du télé-crochet musical de TF1. Marvin Dupré, l'un des favoris de la compétition, a interprété La ballade de Jim d'Alain Souchon tandis que Lucie a préféré Je l'aime à mourir de Francis Cabrel, avec la version de Shakira.



Vincent choisi par Mika et Marvin sauvé par Zazie

Dans l'équipe de Mika : Manoah (Down on my knees d'Ayo), Marvin Dupré (La ballade de Jim d'Alain Souchon) et Vincent (Don't Stop Believin' de Journey) inaugurent la soirée dédiée à l'épreuve ultime. Après leur passage, Mika doit choisir le talent qui l'accompagnera en direct sur les shows de The Voice à partir du 20 mai. "Chacun a vraiment incarné sa chanson. Quand on arrive à trois performances pareilles, c'est difficile de choisir", commente Florent Pagny. Mika préfère garder Vincent dans son équipe, qui fond en larmes. Marvin Dupré est sauvé par Zazie. Manoah quitte donc l'aventure.

Lou Mai fait ensuite son entrée sur scène avec Imane et Juliette. Un trio 100% féminin de la team de Mika, qui décide de garder Imane dans l'aventure. Incantèsimu, The Sugazz et Agathe terminent les épreuves de la team Mika. Agathe a d'ailleurs surpris son coach en choisissant Fais moi mal Johnny de Boris Vian. Ce sont les Sugazz qui sont retenues après leur version de Smells Like Teen Spirit de Kurt Cobain.

Lucie, toujours l'une des favorites de la compétition

Shaby, de son côté, réussi à séduire Florent Pagny, contre la reprise de SOS d'un terrien en détresse d'Arnold qui avait conquis le public. Lucie l'une des favorites du public a entonné Je l'aime à mourir de Francis Cabrel en regardant son petit ami dans le public. Elle est d'ailleurs choisie par son coach, sous les applaudissements du public. Enfin, Julia Paul garde sa place dans l'aventure et sera donc en direct le 20 mai avec le reste des talents choisis.