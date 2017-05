publié le 06/05/2017 à 23:17

Décidément, cette soirée des épreuves ultimes de The Voice est forte en émotions. Après les larmes de Vincent Vinel choisi par Mika, c'est au tour de R'Nold de l'équipe de Florent Pagny de faire forte impression sur les coachs et le public. En choisissant SOS d'un terrien en détresse de Daniel Balavoine, le talent a ému la Toile, mais aussi rappelé l'interprétation de Grégory Lemarchal alors candidat à Star Academy et disparu il y a maintenant dix ans. R'Nold était alors en "compétition" contre Shaby et Kap's pour une place lors des directs de The Voice, le 20 mai prochain.



R'Nold avait d'abord étonné son coach Florent Pagny en lui expliquant son choix de chanson. Un titre phare de Daniel Ballavoine présenté pendant cette épreuve ultime. Celle qui permet de départager un talent dans un trio d'une même équipe. Dès les premières notes de SOS d'un terrien en détresse, les internautes parlent de leur tristesse.

A peine commencer j ai déjà la larme a l œil ¿¿¿ #TheVoice — Karmy¿Remma¿Clace¿ (@Clace1806) 6 mai 2017

Il est vraiment émouvant & envoie beaucoup Arnold #TheVoice — Manon ¿ Boostee (@_M_a_n_o_n_) 6 mai 2017

Peu après, d'autres internautes ont rendu hommage à Grégory Lemarchal, qui avait lui aussi interprété ce titre lors de sa participation à la Star Academy en 2004, qui avait été largement salué. D'ailleurs, certains ont même reproché au candidat de The Voice d'avoir choisi de reprendre SOS d'un terrien en détresse, qui reste selon eux, LA reprise de Grégory Lemarchal, disparu il y a 10 ans.

La meilleure reprise de cette chanson reste et restera toujours celle de #GregoryLemarchal #TheVoice — Anaïs. (@Anaisr2103) 6 mai 2017

Finalement, Florent Pagny décide de garder Shaby contre R'Nold, ce qui n'a pas été du goût de tout le monde. Il faut dire que les choix sont difficiles pour les coachs qui continuent de constituer leurs équipes et dénicher la perle rare, le gagnant de cette sixième édition de The Voice, après Slimane l'an passé.

@RNoldOfficiel pppffd dégoûté que florent ne t'ai pas garder ou que 1 des autres t récupérer ¿¿ #TheVoice — indo les yeux noir (@FofieVraivrai) 6 mai 2017