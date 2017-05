publié le 06/05/2017 à 21:57

La soirée de The Voice a commencé fort. Après la première épreuve ultime où trois talents de l'équipe de Mika se sont affrontés, un seul a pu rester dans l'aventure. Manoah, Marvin Dupré et Vincent étaient les premiers à débuter cette grande soirée. Vincent a interprété Don't Stop Believin' de Journey au piano, tandis que Manoah avait choisi un titre d'Ayo et Marvin Dupré La ballade de Jim d'Alain Souchon. Après de longues minutes de stress et d'hésitations, Mika a finalement choisi Vincent pour les premiers shows en direct de The Voice, le 20 mai prochain.



Vincent est l'un des favoris de la sixième saison de The Voice. Lors des auditions à l'aveugle, il avait bluffé le jury et le public avec sa reprise de Lose Yoursellf du rappeur d'Eminem, mais également à travers sa grande autodérision. Pour cette épreuve ultime, qui a démarré dans la saison 4 de l'émission, Vincent a de nouveau conquis son coach Mika. Et quand ce dernier lui a annoncé la bonne nouvelle, Vincent a fondu en larmes, enserré par ses amis Manoha et Marvin. "Je suis surpris", confie le jeune homme un peu plus tard, les yeux toujours humides.