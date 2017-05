"The Voice 2017" : les internautes regrettent le départ de Valentin Stuff

publié le 13/05/2017 à 22:44

C'est une soirée riche en émotion pour les dernières épreuves ultimes de The Voice, ce samedi 13 mai. Valentin Stuff, le brun ténébreux à la voix grave, a été éliminé. Et les internautes se sont montrés très déçus. Dans cette phase de compétition, chaque coach organise trois trios de chanteurs parmi les neuf de son équipe afin de les qualifier pour les grands shows en direct.



Et le trio choisi par Zazie était un bel échantillon de talents : Hélène, 16 ans et une maturité vocale impressionnante, Valentin Stuff à la voix très grave et Matthieu, qui a séduit les trois autres jurés, Florent Pagny, Matt Pokora et Mika par son interprétation originale de Fresh, de Kool & The Gang.

Si Zazie a reconnu "l'intensité émotionnelle de chacun" et admiré le fait que Valentin Stuff ne se soit pas "dégonflé" en interprétant Life on Mars de David Bowie, elle a préféré "prendre en considération celui des trois qui a une folle densité et intériorité et qui sait l'extérioriser". Pourtant, c'était Zazie qui avait sauvé Valentin Stuff et l'avait volé à Florent Pagny, lors d'une précédente émission. Et cette fois, Florent Pagny est intervenu et a sauvé Hélène. Valentin Stuff quitte donc définitivement l'émission ce 13 mai.



@ValentinStuff Très déçue du choix de zazie! Ta voix unique+Bowie...c'était 1 pur frisson garanti! ¿J'espère que cette expérience va booster ta carrière! — Muriel Dutilloy (@MDutilloy) May 13, 2017

@TheVoice_TF1 vraiment dégoûté pour @ValentinStuff ¿¿je comprends pas le choix mais j'suis sûre qu'1 belle carrière s'offre à toi ! #talent — flo ¿¿ (@tytyboon) May 13, 2017

@ValentinStuff Ah nan mais je suis hyper déçue pour vous et personne vous a récupéré c'est un truc de fou !! Bonne continuation vous êtes bourré de talent — Nathy (@Nathykool) May 13, 2017