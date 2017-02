publié le 18/02/2017 à 23:16

Son talent, sa voix, mais aussi son charisme ont charmé le jury de The Voice. Vincent, jeune malvoyant de 20 ans, a émerveillé la scène avec sa reprise au piano de Lose Yoursellf du rappeur d'Eminem. Très vite, les coachs ont "buzzé" pour le jeune homme qui a ensuite fait rire l'assistance. Il faut dire qu'il maîtrise l'autodérision à la perfection. Un personnage charismatique qui a même expliqué qu'il savait chanter avant même de parler. Un talent inné qui devrait lui permettre de poursuivre l'aventure en compagnie de son coach Mika.



Autodidacte de l'oreille, Vincent peut reproduire un morceau au piano, dès qu'il entend une musique. Il se produit plus tard dans les gares parisiennes pour toucher un public le plus large possible. C'est d'ailleurs à la gare Saint-Lazare qu'il a été repéré pour le casting de la saison 6 de The Voice.