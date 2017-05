publié le 20/05/2017 à 23:01

Julia Paul était l'une des favorites du public de The Voice. Mais, après sa prestation en direct avec L'encre de tes yeux de Francis Cabrel, la jeune femme de Nouméa (Nouvelle-Calédonie), n'a pas été sauvée par le public, ni par son coach. L'équipe de Florent Pagny ne compte plus donc que Lucie, Shaby et Hélène.



Sur le réseau social Twitter, les internautes n'ont pas compris le choix de Florent Pagny et n'ont pas manqué de partager leur mécontentement.

Avec sa voix grave et sa présence sur scène, Julia Paul (23 ans) avait fait forte impression lors des auditions à l'aveugle, puis pour l'épreuve ultime. Son coach Florent Pagny l'a toujours soutenue, mais le 20 mai pour le premier prime, il a décidé de sauver Shaby. Très vite, les internautes s'en sont pris au coach.

Mais c'est une plaisanterie j'hallucine #TheVoice — ussoufi (@ussoufi) 20 mai 2017

Ça m'a soulé le choix de Pagny là ¿¿ #TheVoice — Cindy McGarett (@CindyMcGarett) 20 mai 2017

D'autres internautes ont partagé leur déception après le départ de Julia Paul. Lors des épreuves ultimes, elle avait expliqué : "J'ai prouvé que rien n'était impossible" après sa reprise d'un titre de Vianney. Le 20 mai, la jeune femme n'a pas manqué d'enlacer son coach Florent Pagny avant de quitter définitivement l'aventure.

Soirée déception. Julia ¿ #TheVoice — Bulle de Mots ¿¿ (@BulleDeMots) 20 mai 2017

NAAAAAAAAAAAAN JULIA PAUL ¿¿¿¿¿¿ c une blague #TheVoice — Mélanie (@MelSoulas) 20 mai 2017