publié le 24/11/2017 à 17:20

Ruth Briquet est une femme exigeante. Dans son entretien pour TF1, la Miss Guyane avoue qu'"échouer alors que j'en suis capable me met en colère contre moi-même. Mais, ça me rebooste pour réessayer et réussir !".



À 24 ans et titulaire d'un Master 2 en Finances, la jeune femme a reçu sa couronne de la part d'Alicia Ayliès, élue Miss France 2017, le 28 octobre dernier. Il y a un an, Ruth Briquet avait été élue première dauphine. Cette année elle est revenue dans la compétition et a gagné la couronne de Miss Guyane face aux cinq autres prétendantes.

"Merci d'avoir osé élire une femme avec des locks [drealocks]", a déclaré Ruth Briquet juste après son élection. "C'était mal vu auparavant [de porter des dreadlocks], mais je pense que cette mentalité est en train de changer, la preuve avec mon sacre", confie la jeune femme dans son interview pour Guyane Première. "Il faut faire de nos différences un atout et assumer ses origines", poursuit Ruth Briquet. La jeune femme compte bien faire avancer les choses dans la société avec sa participation au concours de Miss France 2018.