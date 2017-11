publié le 22/11/2017 à 14:50

Mathilde Klinguer, intronisée Miss Franche-Comté 2017, tentera de rafler la si convoitée écharpe de Miss France 2018 en décembre prochain. À 21 ans, la jeune femme est diplômée d’une licence en langues étrangères appliquées (où elle a choisi l’anglais, l’italien et le chinois).



C’est donc tout naturellement qu’elle s’est ensuite dirigée vers un Master de "Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales" où l'aspirante Miss France étudie actuellement et intensivement l’italien.

Avant l’élection régionale, elle avait déclaré au micro de France 3 Bourgogne-Franche-Comté : "Participer à Miss Franche-Comté m’offre de belles opportunités : celles de m’ouvrir davantage aux autres, de faire de nouvelles rencontres, d’être à l’écoute et de m’investir dans différentes manifestations (sportives, culturelles, associatives et caritatives). C’est également un enrichissement personnel et l’occasion de donner le meilleur de moi-même."



Du haut de son 1m77, Mathilde Klinguer grillera-t-elle la politesse à ses 29 rivales en remportant le concours nationale ? Réponse le 16 décembre prochain.