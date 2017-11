publié le 18/11/2017 à 18:05

En voilà une qui n'est certainement pas impressionnée par les podiums et le stress que peut engendrer une élection de reine de beauté. Mélanie Soarès, Miss Nièvre, a été élue Miss Bourgogne le 17 septembre dernier. À l'âge de 22 ans, elle s'apprête à se lancer dans l'aventure Miss France 2018, mais sans pression excessive.



En effet, Mélanie Soarès est infirmière en soins intensifs de cardiologie, autant dire qu'elle a du sang froid et l'habitude de rester calme dans les moment forts. Néanmoins, cela ne l'empêche pas de laisser parler ses émotions, comme lorsqu'elle a fondu en larmes au moment d'entendre son nom au concours de Miss Bourgogne.

Dans quelques jours, elle s'envolera vers la Californie avec les 29 autres Miss, afin de préparer la grande élection attendue le 16 décembre à Châteauroux. Sur TF1, elle ambitionnera elle aussi gagner le diadème et l'écharpe de Miss France 2018, et représenter le pays pendant une année à travers la France et le monde.