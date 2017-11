publié le 16/11/2017 à 17:25

Elle a beau être née à Paris, Marie-Anne Halbwachs se considère comme une auvergnate à part entière. Arrivée dans la région à l’âge de 6 ans, elle y a fait ses études et ses classes. Et malgré une parenthèse à la Maison de l’éducation de la Légion d’honneur durant le lycée, elle revient à Clermont-Ferrand pour entrer en fac de Droit et devenir Miss Auvergne le 16 septembre 2017 à Montluçon, à 19 ans.



Une écharpe de reine de beauté mais pas seulement, car elle entend l'utiliser afin de défendre des causes qui lui tiennent à cœur. "J'ai souffert de harcèlement scolaire en primaire et au début du collège", a-t-elle confié à La Montagne. "Miss Auvergne, c'était et c'est toujours évidemment, un moyen pour moi de me battre pour cette cause", annonce-t-elle. Un combat qu'elle pourrait mener au plan national si elle devient Miss France.



Passionnée de littérature mais aussi d’arts décoratifs, Marie-Anne Halbwachs veut devenir procureur de la République. Un projet qui pourrait attendre une année de plus en cas de triomphe le 16 décembre prochain à Châteauroux, lors de l’élection de Miss France 2018.