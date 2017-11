publié le 23/11/2017 à 17:30

À seulement 18 ans, Johane Matignon est la nouvelle Miss Guadeloupe. Originaire de la ville de Saint-François, la prétendante à la couronne de Miss France 2018 se décrit comme une passionnée des arts : le cinéma, le théâtre, le chant et même les instruments. Mais aussi le sport. "Je pense incarner les valeurs d’une femme intelligente, sportive et charismatique" a-t-elle déclaré dans son portrait vidéo officiel, en vue des élections régionales.



Miss France, un tremplin vers une carrière artistique ? "Le cinéma, le chant sont surtout des loisirs, des façons de m’exprimer et de me libérer, déclare-t-elle sur le plateau de Guadeloupe 1ère. Mais si l’opportunité se présente… Pourquoi pas !"

Diplômée d’un bac littéraire Arts dramatique, elle espérait débuter en octobre dernier des études de droit afin de devenir avocate en affaires familiales. Un projet qu’elle a probablement dû mettre entre parenthèse, élection Miss France et calendrier très serré oblige. Mais pour la jeune femme, le jeu en vaut la chandelle. Et c’est, non sans fierté, qu’elle représentera la Guadeloupe le 16 décembre prochain.