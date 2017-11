publié le 21/11/2017 à 17:10

Voilà une miss dont les racines illustrent parfaitement la French Riviera. Les origines italiennes, françaises et algériennes de Julia Sidi Atman l'ancrent dans cette méditerranée au bord de laquelle elle est arrivée à l'âge de 5 ans, en provenance de Suisse après la séparation de ses parents.



"Une Miss c’est l’élégance à tous les sens du terme", a-t-elle confié à Nice Matin. "Je souhaite vraiment donner l’exemple aux jeunes filles de mon âge, donner une bonne image de la femme française, à la fois forte et sensible, loin de ce qu’on voit parfois dans les émissions de télé-réalité", affirme Julia Sidi Atman.

Élue Miss Cannes 2017 au mois de mai dernier, poussée par sa famille, cette étudiante en architecture d'1m80 ne semble pas aller à l'élection de Miss France pour faire de la figuration. Réponse le 16 décembre prochain, en direct sur TF1 et depuis Châteauroux, pour savoir si Julia Sidi Atman succédera à Alicia Aylies.