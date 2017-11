Miss France 2018 : Caroline Lemée, passionnée Miss Bretagne

publié le 19/11/2017 à 17:30

Depuis le 29 septembre dernier, Caroline Lemée est la nouvelle Miss Bretagne 2017. Âgée de 24 ans, elle est presque arrivée par hasard au sein de la compétition Miss France. "C'est ma grande sœur qui m'a poussée à me présenter", a expliqué la jeune femme à nos confrères du Télégramme.



Actuellement, elle travaille comme spa praticienne dans un luxueux hôtel, classé cinq étoiles. Mais elle envisage la possibilité de reprendre ses études en management. Ses passions ? Les voyages et la mode. Plutôt de bon augure quand on aspire à devenir la nouvelle Miss France ! Mais Caroline Lemée compte aussi, parmi ses hobbies, des péchés moins conventionnels comme la plongée. À voir si la pratique fera la distinction auprès du jury.



Dans quelques jours, les aspirantes Miss France décolleront ensemble, direction la Californie afin de préparer la grande élection prévue le 16 décembre prochain à Châteauroux. Qui, des trente candidates, raflera le précieux diadème et l’écharpe de Miss France 2018 ? Les paris sont ouverts.