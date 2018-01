publié le 12/01/2018 à 10:38

Tous rêvent de se retrouver sur la scène de Lisbonne le 12 mai prochain, tous ont l'ambition de représenter la France lors de l'Eurovision. Mais ils / elles devront en passer par le concours mis en place par France 2 afin de décrocher la timbale. Et parmi eux des artistes que le public a déjà aperçu, et qu'il a parfois même plébiscité à l'occasion de télé-crochets.



De Lisandro Cuxi à Igit, The Voice se taille la part du lion, avec plusieurs anciens artistes passés par TF1 présents dans le casting final. Pour les 6 derniers candidats ou candidates de cette présentation, on retrouve plusieurs artistes déjà couvé(e)s par des pointures.

Maître Gims, Dany Synthé et Vitaa, à l'instar de Grand Corps malade, ont pris sous leur aile cette future génération aux goûts éclectiques et aux talents multiples. Le public choisira son champion pour la grande explication européenne du printemps.

Sarah Caillibot

Cette ex-candidate de The Voice est une auteure compositrice passée par l'émission de TF1 en 2013. Dans l'équipe de Garou, elle avait participé à l'aventure durant plusieurs semaines. Elle présentera Tu me manques, une chanson d'amour, pour "Destination Eurovision".

Masoe

Kevin Duarte, comme Lisandro Cuxi, a un lien avec le Portugal, pays d'origine de ses parents. Sous le pseudo de Masoe, il présentera un titre pour espérer aller à Lisbonne représenter la France à l'Eurovision. Son titre Paradis (You Rock My Mind) est produit par Dany Synthé. Ce dernier est un "faiseur de tubes", à l'image des succès qu'il a connu avec Louane ou encore Maître Gims.

Madame Monsieur

Un duo chevronné qui s'est formé au lendemain d'une rencontre dans un bar. Émilie et Jean-Karl, qui assument faire des chansons populaires, ambitionnent de faire l'Eurovision. Madame Monsieur, leur nom de scène, a collaboré avec Youssoupha et Ibrahim Maalouf, et proposera le titre Mercy pour espérer convaincre les téléspectateurs, téléspectatrices et le jury.

June The Girl

Voilà un talent en pleine éclosion. June The Girl est une valeur montante qui tourne depuis l'été dernier sur les radios musicales. "Qui ne voudrait pas faire l'Eurovision !", confie-t-elle dans sa vidéo de présentation. Couvée par le "découvreur" de Vianney, elle présentera le titre Emotional lors du concours de France 2. Là encore en partie en anglais.

Malo

"La musique m'a rendu heureux". C'est ainsi que Malo décrit l'amour qu'il a pour sa passion. Bercé par une double culture franco-australienne, c'est de l'autre côté du monde qu'il a sorti son premier album en 2011. Depuis, il est revenu en France et son deuxième opus, Be/êtres, livré en 2017, marque son style pop. Riche de nombreuses collaborations, notamment avec Jean-Louis Aubert et Charlie Winston, son univers est bien défini. Pour "Destination Eurovision", il interprétera le titre Ciao.

Louka

Toujours dans le filon des talents naissants, voici un protégé de Maître Gims. Louka, 25 ans, est un artiste dont le talent a séduit plusieurs spécialistes. Il espère lui aussi conquérir le grand public lors de son passage dans "Destination Eurovision". Pour ce faire, il présentera son titre Mamma Mia, sur lequel a entre autres travaillé Vitaa. Au passage, la chanson est un clin d’œil aux origines italiennes de l'interprète.

