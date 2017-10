publié le 20/10/2017 à 11:44

Marina Kaye n'est pas tentée par l'Eurovision. La jeune chanteuse de 19 ans a expliqué au site Charts in France avoir refusé une demande du comité français, qui lui proposait de participer aux sélections pour la prochaine édition du concours, qui aura lieu en mai 2018. "Aujourd'hui, l'Eurovision, c'est un concours qui peut servir ou bien desservir, explique-t-elle. Alors qu'à l'époque, j'ai l'impression que ça pouvait bien servir".



L'interprète de Homeless ne craignait que la compétition ait un effet négatif sur sa jeune carrière : "Là, j'ai l'impression que c'est tout ou rien. Et puis, je ne me sentirais pas de partir dans un truc comme ça". La chanteuse ne suivra donc pas les traces de grands noms de la chanson comme France Gall en 1965 et Abba en 1974, qui avaient vu leur carrière décoller après avoir remporté le concours.

Le nom du prochain représentant ou de la prochaine représentante de la France sera connu à l'issue de l'émission Destination Eurovision, diffusée sur France 2.