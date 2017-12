publié le 08/12/2017 à 12:54

Ibrahim Maalouf rend hommage à Dalida dans un album qui vient de sortir et qui s'intitule simplement Dalida By Ibrahim Maalouf. Entouré de chanteurs, le trompettiste et compositeur fait revivre des succès de la chanteuse disparue il y a trente ans. RTL a rencontré autour d'une même table Ibrahim Maalouf et Orlando, le frère de Dalida, pour évoquer cette énième relecture de son répertoire. Ibrahim Maalouf réinvente Dalida avec intelligence, élégance, suavité. C'est beau, c'est chic et il chante - pour la première fois - avec Melody Gardot.





Comment Ibrahim Maalouf a-t-il réagi quand on lui a proposé de piloter un album de reprises ? "J'ai dit non, mais en même temps je n'ai pas trop réfléchi, c'était un réflexe (...) J'ai changé d'avis, parce que d'abord ma mère écoutait beaucoup Dalida. Au Liban, tout le monde adore Dalida. Et j'ai découvert que mon arrière-grand-oncle, donc le frère de ma grand-mère a été une des conquêtes de Dalida, quand elle était plus jeune. Il y a même des photos où on les voit ensemble", confie le musicien franco-libanais.

"Je savais qu'Ibrahim allait être l'antipode de Dalida, qu'il allait faire quelque chose d'autre (...) Il y a une vraie création et puis ce casting totalement inattendu avec tous ses interprètes, cela fait un vrai album", explique Orlando, le frère de Dalida, avec enthousiasme.

Également au programme de "Laissez-vous tenter"

L'académicien Jean-Christophe Rufin revient sur les deux hommages prévus pour Jean d'Ormesson et Johnny Hallyday.

Jean d'Ormesson à l'Académie Française Crédit : AFP

Réécouter la chronique