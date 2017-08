La Première Heure de Grand Corps Malade

publié le 14/08/2017 à 01:01

Au moment de l'enregistrement de l'émission, Grand Corps Malade venait de sortir "Il nous restera ça" depuis il a réaliser "Patients" qui est maintenant disponible en DVD

Cette 1ère heure du jour , nous allons donc la partager avec Grand Corps Malade, véritable poète de son temps

Il nous propose, une fois de plus, un album singulier intitulé Il nous restera ça . Cette phrase, il a proposé à dix auteurs de l'insérer dans un texte inédit et de l'interpréter.

Cela donne une œuvre rare dans laquelle on retrouve Renaud, Charles Aznavour, Hubert-Félix Thiéfaine et bien d'autres encore.

Nous allons les découvrir ensemble.

L'invité de cette Première Heure : Grand Corps Malade

C'est parti pour La première heure de la semaine. Une première heure de la semaine que nous passons désormais en bonne compagnie sur RTL. En la bonne compagnie de quelqu'un pour qui cette semaine va être particulièrement chargée… Et peut-être même décisive pour la suite des événements, c'est d'ailleurs ce que nous allons tenter de voir avec lui : Grand Corps Malade.



Lundi matin, minuit et une seconde : C'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : Promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, nouvelle émission...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning.

A 1.00 du matin, décidant qu'il est tard et au vu de la semaine à venir, Eric libère son invité en lui demandant de lui laisser les 15 disques qu'il a envie d'entendre sur le chemin du retour de la radio et avant de s'endormir... Et ça, c'et dans la "deuxième heure", autrement dit dans Nightlist

La playlist de Grand Corps Malade

RENAUD - Chanson pour Pierrot 1979

EMINEM & DIDO - Stan 2000

GRAND CORPS MALADE - L'heure des poètes 2015

The CURE - Boys don't cry 1986

Charles AZNAVOUR - Ecrire 2015

Hubert-Félix THIEFAINE - Le temps des tachyons 2015

Erik ORSENA - L'ours blanc 2015

GRAND CORPS MALADE - Pocahontas 2015

Hubert-Félix THIEFAINE - Lorelei sebasto cha 1983

RED HOT CHILI PEPPERS - Give it away (Version album) 1994

