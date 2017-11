publié le 15/11/2017 à 08:57

On a tous quelque chose de Johnny, c'est le nom du premier opus de reprises des chansons de Johnny Hallyday, qui sort vendredi. L’exercice était périlleux voire clairement casse-gueule. Il s'avère finalement des plus séduisants. D'abord grâce à un casting cinq étoiles. Ensuite, car la réalisation et les arrangements ne sont ni surannés ni trop modernes. Premier exemple ? Kendji Girac, qui s’impose sur un titre de l'album Gang paru en 1986 : L'envie.





Pour beaucoup des artistes qui ont collaboré sur l’opus, Johnny Hallyday est intimement lié à des souvenirs qui les ont guidés dans leur choix de reprise. À l’image de Louane, qui confesse au micro de RTL : "J’ai choisi Toute la musique que j’aime car il y a toute une histoire familiale derrière. Mon père ne savait ni chanter ni jouer de la guitare sauf cette chanson ! À chaque repas de famille il jouait ce titre, c’est devenu une institution."



Même son de cloche du côté de Thomas Dutronc, qui a l’honneur de reprendre Gabrielle : "J’ai été voir beaucoup de concerts, petit, avec ma maman. Mais le seul que j’ai vu avec ma mère et mon père c’était un concert de Johnny !"