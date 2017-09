publié le 11/09/2017 à 21:25

Le casting de Danse avec les Stars est enfin dévoilé au grand complet. Lundi 11 septembre, les différents candidats de cette huitième édition était présents sur le plateau de Quotidien pour annoncer le retour de l'émission le 14 octobre prochain.



Parmi les têtes connues au casting, les téléspectateurs ont pu retrouver des personnalités déjà annoncées : l'ancien juré de la Nouvelle Star Sinclair foulera bien le parquet de TF1, aux côtés de la chanteuse et comédienne Arielle Dombasle, la révélation de The Voice Kids Lenni-Kim, le nageur Camille Lacourt, et le comédien de la série Clem Agustin Galiana, confirmé quelques heures auparavant.

Mais d'autres noms qui circulent depuis quelques semaines ont été confirmés au cours de l'émission de TMC, révélant aux téléspectateurs le nom des dix personnalités qui s'affronteront à coups de salsa et d'entre-chats. L'ancien animateur de Danse avec les Stars Vincent Cerutti sera de la partie face à sa compagne Hapsatou Sy. Ces trois personnalités seront également en compétition avec la nouvelle Miss Météo de la première chaîne Tatiana Silva, l'ancienne Miss France Elodie Gossuin et la comédienne Joy Esther, connue pour son rôle de peste dans Nos Chers Voisins.

Stop aux rumeurs : #Quotidien dévoile le casting complet de la 8ème saison de #DALS ! pic.twitter.com/K0wzfkqRWm — Quotidien (@Qofficiel) 11 septembre 2017

Ces dix candidats devront faire leurs preuves devant un jury exigeant, composé de Nicolas Archambault, Fauve Hautot, Jean-Marc Généreux et Chris Marques. Il faudra patienter jusqu'au 14 octobre pour savoir qui marchera dans les pas de Laurent Maistret, grand vainqueur de la saison précédente.