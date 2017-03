Météo : en coulisses avec Tatiana Silva, la remplacante de Catherine Laborde sur TF1

publié le 10/03/2017 à 09:00

Au début du mois de janvier, Catherine Laborde tirait sa révérence. Ce vendredi 10 mars, c'est Tatiana Silva qui s'apprête à la remplacer. C'est en Belgique que TF1 a trouvé sa nouvelle perle rare. La voici désormais installée dans le bureau du service météo, des cartes posées devant elle, à ses côtés Louis Bodin.



À 32 ans, cette Belge ex-présentatrice de la météo sur la RTBF et sur M6 a donc été choisie par TF1. "C'est un honneur de pouvoir suivre Catherine Laborde", confie-t-elle à RTL. Je ne remplace pas Catherine, je prends juste son horaire et je vais essayer de l'honorer. C'est un grand défi. Il va falloir être à la hauteur des attentes qu'on a vis-à-vis de moi."

Nous nous sommes glissés dans les coulisses des répétitions dimanche dernier. Première étape les cartes, direction le bureau des infographistes, TF1 en a 2 dédiés à plein temps à la météo, c'est rare pour être signalé. Un étage plus bas, nous voici sur le plateau des JT de la une... et c'est partit. Dernier conseil de Louis Bodin à Tatiana Silva avant de débuter : "Pense à ce réflexe d'interpeller le téléspectateur". Et c'est parti pour le premier (faux) bulletin météo : "Bonsoir et bienvenue, bien c'est sûr, on n'aura pas vécu le week-end le plus lumineux de l'année..."

Tatiana Silva est déjà très à l'aise

Le week-end, le bulletin météo dure 5 minutes. Il ne faut pas endormir le téléspectateur c'est important. Ce qui est frappant quand même c'est l'aisance de Tatiana devant le fond vert. Même si il y a beaucoup de pression. Petit à petit, aucun doute, Tatiana Silva va faire son nid. Première météo de la nouvelle présentatrice météo de TF1 ce soir un peu avant le 20 heures.