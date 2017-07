publié le 20/07/2017 à 00:39

Chaque année, la même question taraude les fans de Danse avec les stars : qui foulera le parquet de la célèbre émission de TF1. La saison 7 qui sera diffusée à l'automne prochain contiendra déjà quelques nouveautés puisque Marie-Claude Pietragalla laissera sa place de juré au danseur québécois Nicolas Archambault et Laurent Ournac ne présentera plus l'émission aux côtés de Sandrine Quétier.



Désormais, il ne reste plus qu'à connaître les noms des futurs participants. Le premier d'entre eux a été dévoilé par le Parisien et c'est un visage bien connu des Français qui tentera de se hisser jusqu'en finale grâce au cha-cha, à la rumba, ou encore le foxtrot. C'est Arielle Dombasle, 59 ans, qui intègre le casting de Danse avec les stars. L’artiste avait déjà été sollicitée par l'émission en 2011 mais avait décliné la proposition. "C’est une récréation pleine de légèreté en même temps qu’un challenge athlétique, et ça m’amuse", confie-t-elle aujourd'hui au quotidien.

Arielle Dombasle, qui avait été pressentie un temps pour intégrer le jury de Nouvelle Star sur M6, ne devrait pas connaitre trop de difficulté en technique puisqu'elle a pratiqué la danse classique dans son enfance, avant de suivre des cours de danse et de chant au Conservatoire international de musique de Paris dans les années 1970. Plus récemment, en février 2007, Arielle Dombasle s'était produit au Crazy Horse pour une série de 17 représentations exceptionnelles. Reste maintenant à savoir avec quel danseur, l'artiste défendra sa place dans l'émission.