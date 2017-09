"Danse avec les stars" : Camille Lacourt confirme sa participation

publié le 02/09/2017 à 21:11

Son nom était très souvent évoqué parmi les prétendants au casting de Danse avec les stars. C'est désormais officiel, Camille Lacourt, quintuple champion du monde de natation participera à l'émission phare de TF1. Le nageur l'a annoncé lui-même dans l'émission 50 mn inside, ce samedi 2 septembre.



"Un peu stressé mais très motivé" selon ses mots, Camille Lacourt a indiqué son "envie de travailler". "C'est un défi intéressant, vraiment à dix mille lieues de ce que je sais faire", a-t-il confié à Sandrine Quétier. Le nageur tentera donc de succéder à M.Pokora, Emmanuel Moire, Shy'm ou plus récemment Laurent Maistret. Mais il ne sera pas seul en lice. Pour le moment, la chaîne a officialisé quatre participants.Camille Lacourt sera ainsi confronté au jeune chanteur québécois Lenni-Kim, passé par The Voice Kids, à Sinclair, ainsi qu'à Arielle Dombasle. Pour compléter le casting, plusieurs noms circulent avec insistance ces derniers jours. TF1 devrait prochainement annoncer ceux de l'animateur Vincent Cerutti et de la miss météo Tatiana Silva.

Si on ne connaît donc pas encore l'intégralité des célébrités qui participeront au programme, le jury est quant à lui déjà au complet. Comme l'an passé, Fauve Hautot, Chris Marques et Jean-Marc Généreux seront de la partie. En revanche, Marie-Claude Pietragalla quitte son fauteuil de juré pour se consacrer notamment à sa compagnie de danse. C'est un autre danseur, Nicolas Archambault qui a été choisi pour lui succéder.