publié le 07/07/2017 à 11:46

Un nouveau visage arrive dès l'automne dans Danse avec les stars. TF1 a annoncé jeudi 6 juillet avoir choisi Nicolas Archambault comme nouveau juré de l'émission pour remplacer Marie-Claude Pietragalla. Le danseur rejoindra les autres membres du jury dès l'automne pour la huitième saison de la compétition. S'il est très peu connu du public français, Nicolas Archambault est un danseur populaire au Canada, où il a déjà remporté une édition de l'émission So You Think You Can Dance.



Ce danseur, chorégraphe, producteur, réalisateur et metteur en scène s'est produit avec de nombreux chanteurs et musiciens. Un temps danseur pour Madonna, il a également été vu au côté de Janet Jackson, Skrillex ou encore Cœur de Pirate, dont il a mis en scène le spectacle Rose.

Il faisait récemment partie de la comédie musicale Saturday Night Fever, dans laquelle il dansait avec Fauve Hautot, elle aussi membre du jury de Danse avec les stars. Nicolas Archambault retrouvera également Jean-Marc Généreux, qui fut un de ses juges dans So You Think You Can Dance.