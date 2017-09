publié le 05/09/2017 à 17:53

TF1 est en pleine préparation de Danse avec les stars, l'une de ses marques principales. Et pour ce faire, il faut tout d'abord trouver les dites stars, mais aussi constituer un jury et cette année, trouver une personne qui accompagnera Sandrine Quétier sur le plateau. Car si Laurent Ournac avait réussi ses débuts la saison passée dans ce rôle, il a dû y renoncer pour la saison 2018 pour cause de calendrier chargé avec les tournages de Camping Paradis et d'autres projets de fictions.



Ainsi, TF1 se retrouve à la recherche de la perle rare et aurait trouvé un moyen original. Selon Le Parisien, la première chaîne souhaiterait mettre en place une co-présentation tournante. Au côté de Sandrine Quétier, un animateur différent viendrait chaque semaine interviewer les candidats au sortir de leurs prestations. Le quotidien va plus loin en expliquant que plusieurs pointures de la chaînes auraient donné leur accord. Jean-Pierre Foucault, Laurence Boccolini et même Nikos Aliagas seraient enclins à jouer ce rôle.

Côté candidats, Sinclair, Arielle Dombasle et Lenni Kim ainsi que Camille Lacourt ont confirmé leur participation. Au niveau du jury, si Marie-Claude Pietragalla ne sera pas de la partie, Chris Marques, Jean-Marc Généreux et Fauve Hautot seront rejoint par Nicolas Archambault.