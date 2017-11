publié le 02/11/2017 à 23:14

Il était pourtant peu à l'aise au départ de l'aventure, mais Sinclair semble s'épanouir à chaque nouveau prime et l'a encore montré ce jeudi 2 novembre lors de la 4e soirée en direct de Danse avec les stars. Accompagné par sa partenaire habituelle Denitsa Ikinomova, mais aussi par Fauve Hautot, coach et binôme d'un soir, il s'est lancé dans un tango.



Sur Hotel California de The Eagles, l'ancien juré de Nouvelle Star a paru plus à l'aise, plus fluide, moins engoncé. Le tango, danse de séduction avec un port altier mais aussi des jambes souples pour bien guider sa partenaire, n'était pourtant pas l'exercice le plus facile.

Malgré l'obstacle technique, Sinclair aura eu le mérite de séduire Twitter, où les téléspectateurs et téléspectatrices l'ont trouvé à son aise. Hélas, les juges n'étaient pas complètement de cet avis.



Surtout Chris Marques à vrai dire, qui a plombé les notes du candidat avec un 5 en technique et en artistique. Nicolas Archambault (8 et 7) et Jean-Marc Généreux (7 et 7) avaient pourtant été plus cléments.

ils ont abuser avec sinclair, pour une fois j’ai aimé sa danse #dals — J (@jhne_fth) 2 novembre 2017

Si Sinclair il part je vais pleurer c'était une de mes choré préférée et je veux continuer à le voir progresser #DALS — Oléé OléOlé Olééé ¿ (@iizFreedxm) 2 novembre 2017