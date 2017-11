Agustin Galiana et Marie Denigot lors de "Danse avec les stars" le 11 novembre 2017

publié le 11/11/2017 à 23:36

C'est une première dans l'histoire de Danse avec les stars. Un candidat a obtenu 48 points sur 50 possibles mais surtout la note maximale de 10 à trois reprises. Et c'est Agustin Galiana qui signe l'exploit lors d'une soirée qui aura vu plusieurs prestations canons pour ce prime marqué par le "switch" imposé à chacun des participants et participantes.



Accompagné de Marie Denigot, habituelle partenaire de Lenni-Kim, le comédien espagnol a montré qu'il était un très gros prétendant au sacre final. Leur foxtrot sur le sublime Les moulins de mon coeur de Michel Legrand était à couper le souffle. Le plateau était sous le charme et le jury pleinement conquis.

Jean-Marc Généreux donnait un 9, idem pour Chris Marques. Deux superbes notes qui étaient cependant en dessous des 10 attribués par Nicolas Archambault, Fauve Hautot et le public. Une première place devant Joy Esther qui avait déjà exécuté une prestation de haut vol. Agustin Galiana entre dans l'histoire de Danse avec les stars.