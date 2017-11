publié le 19/11/2017 à 00:51

C'est un prime très tendu et riche en émotion qui attendait les danseurs et danseuses de Danse avec les stars ce samedi 18 novembre. Après une semaine sans élimination à l'issue des "switches", cette fois-ci un candidat devait quitter l'aventure. Mais l'émotion allait venir des proches des candidats et candidates qui participaient à plein à ce 6e prime time en choisissant les thèmes et les musiques.



Et cette émission "Family Choice" était inaugurée par Élodie Gossuin avec Christian Millette, qui devaient exécuter un foxtrot sur Libérée, délivrée, bande originale de La Reine des neiges. Chanson choisie par ses enfants et qui a semblé inspirer l'ancienne Miss France, particulièrement gracieuse et auteure de sa meilleure prestation depuis le début.

Les juges ont relevé et signalé la progression linéaire d'Élodie Gossuin, qui rejoignait Karine Ferri, binôme du jour aux côtés de Sandrine Quétier, pour avoir ses notes. Un 29 en technique et 26 en technique et un joli 55 au général. Un départ prometteur pour le prime time, et Joy Esther avait la pression de faire mieux et de garder son standing d'outsider du concours de danse.

Lenni-Kim énorme, Camille Lacourt en progrès

C'est le frère de la comédienne qui a choisi l'excellent Wanna Be Startin' Somethin' de Michael Jackson pour une samba avec Anthony Colette. Et la prestation a été à la hauteur de celle de la semaine passée, déjà remarquable. Le public a aimé, Twitter également, et les juges donnaient un beau 63 au final. Le niveau allait crescendo et le troisième passage allait confirmer la tendance. Place à Lenni-Kim.



Le jeune de 16 ans allait montrer qu'il était le patron de la saison de Danse avec les stars. Sa rumba sur Maman de Louane transpirait l'émotion. Sous les yeux de sa mère et après avoir reçu la visite de sa grand-mère venue du Québéc, le jeune prodige mettait tout le monde d'accord. Un total de 70 points, des 10 en artistique et même en technique. Les 7 de Chris Marques ont plombé une note qui aurait pu être stratosphérique.

#DALS@LenniKim offre une rumba émouvante et aérienne à sa maman ! ¿¿ pic.twitter.com/Bqcgt462dH — Danse Avec Les Stars (@DALS_TF1) 18 novembre 2017

Dans ces conditions, Camille Lacourt passait après une prestation de classe. Sa valse sur We Are The Champions de Queen marquait une belle progression du champion du monde de natation. Sur ce morceau connu des fans de sport, choisi par deux de ses amis dont Florent Manaudou, Camille Lacourt a mérité un 50 d'encouragement. Chris Marques étant encore une fois sévère (et juste ?).



Tatiana Silva arrivait alors avec Christophe Licata pour un quickstep jamais évident, sur le très entrainant All I Want For Christmas de Mariah Carey. Une ambiance de Noël proposée par son frère venu du Cap Vert, et qui a emporté le public. Côté juges, l'artistique récoltait des 8 de l'ensemble des juges. Mais la technique pêchait : 61 points néanmoins pour une prestation agréable mais perfectible.



Sinclair débarquait alors en piste afin d'exécuter un jive choisi par son père. Sur Wake Me Up Before You Go-Go de Wham, et avec une Denitsa Ikonomova toujours impeccable, Sinclair faisait au mieux mais il manquait de "rebond" selon plusieurs juges (et visuellement). Plus relâché, Sinclair réussit à séduire artistiquement avec un beau 31, auquel s'ajoute un 23 en technique et 54 au total.

Agustin Galiana au-dessus, Sinclair out

Pour terminer la soirée, une apothéose sur un paso doble d'Agustin Galiana. L'Espagnol a été impeccable, avec un magnétisme d'hidalgo et une connexion forte avec Candice Pascal. Un baiser torride venait ponctuer la prestation XXL qui allait déboucher sur un 10 de Chris Marques en artistique. Le premier de la saison donné par le très exigeant juge. Les 72 points au général étaient exceptionnels.

La soirée se terminait par un concours de portés, remportait par Joy Esther et Anthony Colette après des délibérations serrées et houleuses en direct entre les juges. Place alors au vote du public, qui allait décider de la fin de l'aventure de Sinclair. Tenir 6 soirées est déjà une performance pour le chanteur, qui part la tête haute. On ne verra plus non plus Denitsa Ikonomova, triple championne de Danse avec les stars.