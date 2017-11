publié le 11/11/2017 à 23:58

Le 5e prime time de Danse avec les stars promettait encore plus de sel que d'habitude. En effet, les candidats et candidates avaient "switché" et se retrouvaient avec un nouveau ou une nouvelle partenaire. Il en allait de même pour Sandrine Quétier, qui de son côté se retrouvait avec Jean-Pierre Foucault à ses côtés.



Il était temps alors de voir le résultat d'une semaine de travail avec un nouveau binôme. On démarrait très fort avec Lenni-Kim, l'un des favoris, associé à Denitsa Ikonomova, sans doute la meilleure danseuse de la troupe. Et comme attendu, elle a sublimé la prestation avec une chorégraphie moderne et un tango exécuté sur What do You Mean de Justin Bieber.

Résultat, des 9 et un seul 7 du très sévère Chris Marques. Particularité, le public votait par SMS pour la prestation artistique. Et c'est un 9 qui est venu ponctuer la danse du jeune Canadien, et 43 points au total. Il était temps de voir le passage d'Élodie Gossuin.

Joy Esther subjugue sur un quickstep

L'ancienne Miss France est bourrée de bonne volonté mais elle a du retard sur certains de ses compères de Danse avec les stars. Son quickstep avec Christophe Licata allait recevoir des notes allant de 5 (Chris Marques) à 8 (Fauve Hautot) et un autre 8 de la part du public. Un joli 34 qu'on allait pouvoir étalonner dans la foulée avec la prestation de Camille Lacourt, toujours en difficulté.



Le champion du monde de natation allait passer une soirée compliquée. Son Paso Doble avec Candice Pascal allait récolter un 27, en sachant que le public y a contribué à hauteur d'un 8 très généreux. Et s'il n'y avait pas d'élimination ce soir, le total était gardé pour la semaine prochaine.



La petite surprise de la soirée allait venir de Tatiana Silva. Véritable outsider de la compétition, elle se lançait dans un jive toujours compliqué tant il nécessite énormément de dynamisme sur les pas. Malgré un Anthony Colette blessé mais parfait, les notes de 7 de la part des jurés, sauf un Jean-Marc Généreux qui attribuait un 6. Le public s'enflammait avec un 9 pour un total de 36.

Agustin Galiana a plané sur la soirée

Deux points de plus que pour Élodie Gossuin, une soirée moyenne mais le style de danse était sans doute moins adapté à la grande taille. Sa rivale du concours en tant qu'outsider, Joy Esther, allait-elle mieux s'en sortir ? Associée à Christian Millette, la comédienne allait déballer un quickstep d'un niveau exceptionnel. Aucun suspense quant aux notes des juges qui étaient emballés : des 9 et un 8 (Chris Marques bien entendu), et un 9 du public. Total de 44 points et une première place devant Lenni Kim.



Il restait deux candidats à voir : Sinclair et Agustin Galiana. Deux danseurs qui ne sont pas au même niveau mais qu'on suit avec attention. Le chanteur et compositeur allait connaître de grosses difficultés. Sa rumba avec Hajiba Fahmy était marquée par une raideur et trop d'imprécisions techniques : une note de 30 venait couronner le passage.



Place alors à Agustin Galiana, et son foxtrot devenu historique sur Les Moulins de mon cœur de Michel Legrand. L'Espagnol récoltait un immense 48 au total, avec un triple 10 décerné par Fauve Hautot, Nicolas Archambault et le public. Cerise sur le gâteau, le couple Galiana-Denigot remportait le relais chacha.



Une grande soirée sans élimination, mais avec des notes conservées pour la semaine prochaine, y compris dans l'ordre de passage qui sera le suivant : Camille Lacourt, , Sinclair, Élodie Gossuin, Tatiana Silva, Joy Esther, Lenni-Kim et Agustin Galiana. Et cette fois chacun retrouvera son partenaire de départ.