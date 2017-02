La grossesse d'une célébrité est toujours un événement dans les médias. On a encore pu le vérifier avec l'annonce de Beyoncé qui attend des jumeaux. Mais pourquoi nous fascine-t-elle autant ?

publié le 04/02/2017

C'est un faire-part sur papier glacé ou sur Internet. À chaque nouvelle grossesse d'une célébrité, la planète s'arrête de respirer quelques instants avant de dégainer commentaires, articles, rumeurs sur la future maman et son bébé. Beyoncé n'a pas dérogé à la règle en annonçant sa grossesse sur Instagram mercredi 1er février : en seulement quelques heures sa publication a obtenu 7,8 millions de mentions j'aime et près de 400.000 messages de félicitations. Elle a battu le record établi précédemment par Selena Gomez car, bizarrement, sa grossesse est l'affaire de la planète entière.



Si la vie des people exerce une fascination en temps normal, cette attention semble être décuplée dès qu'une célébrité est enceinte. Blake Lively, Mariah Carey, Angelina Jolie... Leurs grossesses ont été scrutées, commentées et même jugées par des milliers d'inconnus, sur Internet et dans les magazines. Pourquoi une telle fascination autour d'un événement normal de la vie ?

Une manière de les rendre plus humaines

Lors d'une grossesse les célébrités sont, pendant un temps, moins chanteuse, actrice, star de télé-réalité que femme. En annonçant sa grossesse, une star se rapproche du commun des mortels : elle vit une situation qui, contrairement à son quotidien, n'est pas extraordinaire. Elodie Petit, chef de la rubrique people à Elle.fr explique que la grossesse permet aux stars d'être "confrontées aux joies de la vie comme tout le monde. Elles reviennent à un statut de femme qui va donner la vie, il leur arrive quelque chose de beau".



Cet engouement ne touche pas toute les personnalités du cinéma ou de la musique. Elodie Petit explique qu'un tri est fait naturellement entre les grossesses de stars qui intéressent et celles qui intéressent moins. La couverture médiatique "dépend en général du statut de la personne". Les grossesses de Kate Middleton fascinent car elle fait partie de la famille royale, scrutée en permanence par les médias. Celles de Blake Lively ont été très observées car elle était radieuse et très bien habillée.

Certaines grossesses fascinent car elles sont mystérieuses, comme celle de Megan Fox en 2016 qui venait de se séparer de son conjoint, avant de se mettre de nouveau avec lui.

Des proches qu'on suit de loin

Si la grossesse des stars nous fascine autant, c'est parce que, inconsciemment, nous considérons les célébrités comme des proches qu'on suivrait de loin. C'est ce qu'explique Elodie Petit : "C'est très intéressant lorsqu'on connaît les deux parents, comme pour Beyoncé. On a l'impression de les connaître, comme quand un copain va avoir un enfant : on se pose des questions, on attend, on a hâte".

Plus une vedette est célèbre, plus son image est diffusée et plus son image est diffusée, plus sa célébrité s'accroît Nathalie Heinich Facebook Twitter Linkedin

La sociologue Nathalie Heinich, explique que "L'attachement aux célébrités a ceci de spécifique qu'il se fait dans la non-familiarité, la non-réciprocité et l'admiration". Cette relation partage quelques points communs avec celle qu'on a avec nos proches : "L'attachement par identification à la personne admirée et l'attachement par désir de possession de cette personne".

Le jeu de la visibilité

L'attention médiatique autour de la grossesse des stars entre dans le jeu de la célébrité. Comme l'explique Nathalie Heinich, "Plus une vedette est célèbre, plus son image est diffusée, et plus son image est diffusée, plus sa célébrité s’accroît". Si pour Elodie Petit la couverture médiatique n'est pas un passage obligatoire pour les stars, elle devient vite inévitable : "Au bout d'un moment ça devient difficile à cacher. Et tant mieux, elles affichent leur grossesse, elles doivent se montrer".



Pour Nathalie Heinich la forme moderne de la célébrité est la visibilité. C'est en se montrant que les stars assoient leur popularité et l'entretiennent. Si nous aimons autant les grossesses des stars c'est parce que leur image nous est offerte : nous participons au jeu de la visibilité.