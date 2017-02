D'après "Heat", l'actrice aurait retrouvé l'amour dans les bras d'un autre acteur : Jared Leto. Selon le magazine américain, ils se verraient en secret.

Crédit : Universal Pictures Dans "Vue sur mer", Brad Pitt et Angelina Jolie incarnent un couple en crise

par Cécile De Sèze publié le 02/02/2017 à 13:06

Il n'aura pas fallu 6 mois pour que l'actrice oublie son mari et compagnon depuis 12 ans. D'après un magazine américain, Angelina Jolie aurait déjà tourné la page de Brad Pitt, quelques mois après leur très médiatique divorce. Selon une source qui s'est confiée à Heat, il ne s'agit pas de n'importe quel inconnu, mais d'une autre star d'Hollywood : Jared Leto.



"Jared a rendu le sourire à Angie", aurait ajouté cette même source. Jared Leto a été découvert dans la série Angela 15 ans et le film Requiem For A Dream. Plus récemment, le comédien - qui est également chanteur du groupe 30 Seconds To Mars - a remporté un Oscar pour son rôle dans Dallas Buyers Club. On l'a aussi vu en Joker dans Suicide Squad.



Les deux acteurs se sont rencontrés sur le tournage du film Alexandre. Aujourd'hui, d'après Heat, "quand elle a demandé le divorce de Brad Pitt, Jared a été une des premières personnes à la contacter. Il l’a appelée pour s’assurer qu’elle allait bien, et ils ont beaucoup parlé dans les semaines qui ont suivi. Ils se sont vus à Los Angeles, ils ont dîné au Château Marmont, c’était électrique entre eux". Pas de précipitation pour autant. Angelina Jolie sort d'une longue relation et ne voudrait rien précipiter entre eux.