Beyoncé annonce être enceinte de jumeaux sur Instagram

La famille de Queen B va bientôt s'agrandir et la petite Blue Ivy va être grande sœur de jumeaux.

Crédit : Frank Micelotta/AP/SIPA Avec de nouveaux arrivants dans sa famille, Beyoncé devra certainement arrêter les tournées quelques temps

par Cécile De Sèze publié le 01/02/2017 à 21:26

L'année 2017 s'annonce heureuse et bien remplie chez Beyoncé et Jay-Z. Non pas musicalement, mais personnellement. C'est Queen B qui a fait l'annonce sur les réseaux sociaux de l'heureux événement qui les attend. La famille Knowles-Carter va s'agrandir : "Nous aimerions partager notre amour et notre bonheur. Nous avons été bénis deux fois. Nous sommes incroyablement reconnaissants de voir que notre famille va s'agrandir, deux fois, et nous vous remercions pour tous vos vœux. Les Carter."



Ce message de l'interprète de Single Ladies où elle annonce donc attendre des jumeaux, est accompagné de la preuve en image de sa grossesse : une photo d'elle en lingerie, assise de profil, les deux mains sur son ventre bien rebondi. Elle pose dans un parterre de fleurs, un voile sur la tête et confirme ainsi une rumeur qui circulait depuis quelques temps. Si Jay Z n'a pas de date de concert prévue dans les mois à venir, Beyoncé, elle, est attendue à Coachella en avril prochain. Mais la star internationale n'a pas précisé si elle pourra, ou non, assurer le show.

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters Une photo publiée par Beyoncé (@beyonce) le 1 Févr. 2017 à 10h39 PST

Le couple est déjà parent d'une petite fille, Ivy Blue, que les internautes ont pu découvrir à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, déguisée pour Halloween ou en voyage avec ses parents, comme sur cette vidéo Instagram prise à Paris l'été dernier.