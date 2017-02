Michael Jones est l'invité de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

REPLAY - Michael Jones est de retour dans les bacs avec "Au Tour De", un Best-Of en CD et DVD. Le chanteur est l'invité de Stéphane Bern le jeudi 2 février 2017.

par Germain Sastre publié le 02/02/2017 à 10:30

Après 35 ans de carrière et de succès avec le groupe Frederick-Goldman-Jones et des millions d’albums vendus, Michael Jones sort son nouvel album solo Au Tour de en CD et DVD. Il s'agit d'un Best-Of composé de vingt titres, une sorte de condensé d’une carrière formidable débutée dans les années 70.

"Au Tour De" de Michael Jones

Si Michael Jones, le plus anglophone des chanteurs et guitaristes français, y interprète ses propres créations, il ne se fait pas prier pour partager le micro avec ses amis lors de duos enflammés : Je te donne version acoustique et Petit Blues peinard avec Jean-Jacques Goldman ou encore Keep on Rolling et Des nuits trop longues avec Francis Cabrel. Un DVD vient compléter le disque, avec entre autres un clip live hommage Souviens-toi de 13 minutes, filmé par le public avec des extraits du trio Fredericks-Goldman-Jones.

