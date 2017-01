Des photos de paparazzi, sur lesquelles les deux chanteurs s'embrassent langoureusement, laissent peu de doutes quant à la nature de leur relation.

Crédit : KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP - MIKE COPPOLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP The Weeknd et Selena Gomez, le nouveau couple-phare de la scène pop ?

par Benjamin Pierret publié le 12/01/2017 à 11:09

Ces images mettent la planète people en émoi. Selena Gomez et The Weeknd, deux des chanteurs les plus en vogue de la scène pop nord-américaine, s'embrassant tendrement devant un restaurant de Santa Monica en Californie. La jeune femme de 24 ans, plus câline que jamais, enlace le musicien canadien de 26 ans tandis que celui-ci lui retourne son baiser. Ces photos volées, publiées sur TMZ, laissent supposer une idylle naissante.



Les clichés constituent l'une des très rares apparitions de Selena Gomez. La jeune femme, connue pour ses titres Come And Get It, Good For You et Hands to Myself, se fait très discrète depuis qu'elle a annoncé une pause dans sa carrière pour traiter son lupus, en août dernier. Le chanteur, quant à lui, sort d'une histoire d'amour de près de deux ans avec le top-model Bella Hadid.

now we can just sit and wait for

The Weeknd ft. Selena Gomez pic.twitter.com/6mJRF9wEpz — ¿ (@careysdebnam) January 12, 2017

Le chanteur de Starboy et le mannequin ont rompu en novembre 2016. Leur apparition ensemble le 30 novembre sur le podium de Victoria's Secret, où elle défilait et lui se produisait, avait passionné les fans. Selon The Mirror, la belle se serait déjà désabonnée du compte Instagram de Selena Gomez... L'histoire ne dit pas (encore) ce que pense Justin Bieber, l'éternel ex de cette dernière, de ces clichés.