LE CHIFFRE DU JOUR - À l'occasion de la sortie du film "La Belle et la Bête" attendu dans les salles le 22 mars 2017, un maquilleur professionnel a décidé de retoucher la poupée à l'effigie de l'actrice britannique, Emma Watson.

par Johanna Guerra publié le 01/02/2017 à 19:30

La cendrillon des poupées. Elle avait été critiquée, jugée, moquée sur les réseaux sociaux.

Certains internautes estimaient même une certaine ressemblance avec chanteur Justin Bieber.





Mais c'était avant l'arrivée de Noël Cruz, le magicien du pinceau. En quelques coups de brosse, il a retravaillé la figurine de plastique vendue dans les grands magasins JC Penney de façon à la rendre plus fidèle à son modèle. En effet, le maquilleur professionnel a transformé ce jouet raté en une magnifique poupée de collection en lui donnant une vraie ressemblance avec l'actrice.



Pour montrer son talent, il l'a mise en vente sur Ebay pour 3.000 euros. Et elle a déjà trouvé son prince puisqu'elle n'est plus à vendre sur la plateforme. Effectivement, Noël Cruz est connu dans son milieu professionnel puisqu'il est suivi par près de 100.000 personnes sur son compte Instagram. Et il n'en est pas à sa première poupée, il a déjà redonné vie à la poupée Marilyn Monroe, Wonder Woman et Elsa, la Reine des neiges.