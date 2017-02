EN IMAGES - La chanteuse américaine a créé la surprise en annonçant sa grossesse sur Instagram. Beyoncé devance Selena Gomez, qui détenait jusqu'à présent le record de "likes" sur une photo.

par Lucie Valais publié le 02/02/2017 à 11:18

7 millions de "j'aime" en à peine 12 heures ! Beyoncé a surpris le monde entier, en dévoilant mercredi 1er février sur Intagram une photo d'elle enceinte. On apprend dans la légende que "Queen B", comme la surnomme ses fans, attend des jumeaux ! La famille s'agrandit puisque le couple Beyoncé - Jay Z étaient déjà parents de la petite Blue Ivy, née il y a cinq ans. "Nous voudrions partager notre amour et notre bonheur", écrit la chanteuse en légende de la photo où elle apparaît en sous-vêtement, les mains sur son ventre déjà bien rebondi.



La nouvelle a déjà fait le tour du monde, réjouissant les fans du couple aux quatre coins de la planète. Et sur Instagram, la photo de Beyoncé bat tous les records. En 15 heures, près de 7,5 millions de fans ont "aimé" la publication ! Un record de "likes" qui était jusqu'à présent détenu par Selena Gomez, avec une photo à 6,3 millions de mentions "j'aime".



Un cliché où la jeune femme boit un Coca-Cola à la paille, qui ne pouvait pas rivaliser avec l'annonce de la grossesse d'une des chanteuses les plus populaires du monde !