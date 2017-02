À cause de ses obligations officielles, la duchesse de Cambridge ne pourra pas passer la fête des amoureux avec son mari.

publié le 03/02/2017

La journée va être longue pour Kate et William. Alors que les couples du monde entier vont célébrer leur amour du matin au soir le 14 février prochain, le duc et la duchesse de Cambridge vont devoir passer la journée loin l'un de l'autre.



En effet, Kate Middleton, nommée marraine royale des cadets de l'air, va leur rendre visite pendant cette journée. Une obligation qui tiendra donc la jeune maman à l'écart de son royal époux et de ses deux enfants. Le couple pourra cependant se rattraper le soir venu, possiblement autour d'un dîner en tête-à-tête. Sauf si les époux héritiers de la couronne sont de ces couples qui n'ont que faire de la fête des amoureux.



De toute manière, en avril prochain, Kate Middleton et le prince William, parents du prince George et de la princesse Charlotte, célébreront leurs six années de mariage. Une véritable occasion intime d'honorer leur union sacrée.