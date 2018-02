et Elizabeth Martichoux

publié le 01/02/2018 à 08:54

"L'exemplarité des dirigeants des entreprises est nécessaire". Mercredi 31 janvier, la ministre de la Culture Françoise Nyssen a remercié le PDG de Radio France Mathieu Gallet pour son action, tout en restant sceptique sur son maintien à la tête de l'entreprise publique. Une phrase qui selon Bruno Retailleau a faussé le jeu de la décision du CSA de révoquer le patron de l'audiovisuel public, condamné pour favoritisme.



"Le problème c'est la liberté et l'indépendance du CSA", explique-t-il au micro de RTL. Selon le sénateur Les Républicains (LR) de Vendée, Françoise Nyssen "a enfermé le CSA dans une tension qui était compliquée". "Si il suivait son conseil, on accusait le CSA d'être trop dépendant, si il ne le suivait pas on l'accusait d'être trop laxiste. C'était trop rapide", résume-t-il.

Mathieu Gallet a été condamné à un an de prison avec sursis et 20.000 euros d'amende en novembre dernier pour favoritisme lorsqu'il était à la tête de l'INA.