Pour la direction d'Orange, les services de TF1 "ne sont pas à la hauteur"

Pas d'accord, pas de diffusion. Depuis jeudi 1er février, Orange ne propose plus le service de replay de TF1. Le flux lui, reste accessible mais pour pour un temps encore incertain. En cause : la somme demandée par la chaîne de télévision en échange de l’accessibilité de ses services pour les clients de l'opérateur.



“Les services ne sont pas la hauteur" de la somme demandée, explique Fabienne Dulac, directrice exécutive d’Orange France. Elle ajoute : “En Europe aucun opérateur ne paye pour diffuser des chaînes gratuites et les rémunérer.”

Fabienne Dulac espère que les négociations recommenceront sous peu. "Le vrai sujet c’est celui des consommateurs Orange et des spectateurs de TF1.” D’ici-là, les clients de l’opérateur souhaitant visionner le replay de la chaîne devront passer par leur ordinateur ou leur smartphone en se connectant au service MyTF1.