Bürki, Davant, Bollaert : le pari 100% féminin de France 2 déjà gagnant ?

publié le 13/11/2017 à 18:24

C'était une révolte pro-parité initiée par Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, devenue une révolution de la grille des programmes de France 2. En effet, les après-midis de la Deux ont été entièrement repensés. La chaîne en a donné les clés à trois femmes, avec des émissions entre revisite de concepts existants et essais ambitieux de formats originaux.



Ainsi, si Faustine Bollaert a repris une émission de témoignages qui rappelle celles initiées par Jean-Luc Delarue et prolongées par Sophie Davant, Daphné Bürki s'est vue confier un concept possiblement "casse-gueule". Une émission de sujets d'actualité avec une tendance à ne pas avoir de tabous sur la sexualité.

Un risque à une heure d'audience plutôt âgée et sans jeunes devant les écrans. Enfin, Sophie Davant, rassurante pour le téléspectateur et la téléspectatrice, vient fermer le banc avec une émission inédite mais bien dans la droite ligne du service public.

Bollaert s'installe, Bürki progresse

Deux mois et demi après le lancement de ces après-midis 100% féminins, France 2 n'est-elle pas en train de voir la greffe prendre petit à petit ? En effet, la chaîne a communiqué ce lundi 13 novembre sur la nette hausse des audiences de ses 3 émissions. À commencer par Ça commence aujourd'hui de Faustine Bollaert.



Le 7 novembre, Puremédias annonce que l'émission a battu un record avec 863.000 personnes et 10,5% de PDA. Et c'est toute la semaine qui est historique pour l'émission qui monte en moyenne de 760.000 téléspectateurs et téléspectatrices et 8,6% de part d'audience. La bienveillance et la qualité d'écoute de Faustine Bollaert fonctionnent bien et le format plutôt classique rassure. Le 2 octobre, elle battait déjà un record mais à "seulement" 742.000 personnes. La hausse est belle et linéaire.



Elle semble profiter également à Daphné Bürki, qui elle aussi signe de belles audiences. Avec une pointe à 530.000 personnes devant le poste et 7,8% de PDA le 7 novembre. Sur la semaine, c'est un joli 430.000 et 6% de part d'audience que réalise Je t'aime etc... Petit à petit, l'émission trouve un public, à voir si ça marge de progression est grande. À noter que des ajustements ont été effectués afin de mieux coller au public de la tranche.

De bon augure pour la suite

Enfin, Sophie Davant elle aussi vient rafler un record hebdomadaire avec une moyenne de 9,3% de part d'audience autour des 600.000 téléspectateurs et téléspectatrices. Affaire conclue, son concept d'émission autour de la vente aux enchères d'objets insolites, prend de l'ampleur et est conduit avec maestria par Sophie Davant et ses qualités de direction de ce genre d'émission.



Globalement, les 3 émissions font leur chemin et progressent, Faustine Bollaert étant même revenue au niveau d'octobre 2016. De là à crier victoire, peut-être pas, mais de quoi espérer laisser du temps à des formats qui changent les visages et la tonalité de la chaîne, là où jadis régnaient les films policiers allemands comme Derrick ou Un cas pour deux.