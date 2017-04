Sophie Davant est l'invitée de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

publié le 12/04/2017 à 10:25

Journaliste et animatrice de l'émission C’est au programme, Sophie Davant est l’une des personnalités féminines préférées des Français. Après le succès en 2015 de son témoignage dans Ce que j’ai appris de moi, vendu à plus de 100.000 exemplaires, elle revient en librairie avec Il est temps de choisir sa vie ! (Albin Michel. Son but : vous aider à transformer vos fragilités en force pour savoir rebondir.

"Il est temps de choisir sa vie !" de Sophie Davant (Albin Michel)

Comment supporter les blessures de la vie : un divorce, la perte d’un être cher, la maladie, un échec professionnel ? Où puiser la force de surmonter ces épreuves ? Avec la sincérité et la bienveillance qui ont fait le succès de Ce que j’ai appris de moi, Sophie Davant nous invite à découvrir nos multiples ressources intérieures : celles qui lui ont permis de rebondir face aux difficultés. Et qui vous donneront la force d’avancer. Comment tirer le meilleur de nous-mêmes ? En laissant s’exprimer nos fragilités au lieu de les condamner : car choisir d’être soi, c’est choisir sa vie.

