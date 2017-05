Mélissa Theuriau et Zabou Breitman de "Retour en terre inconnue" sur France 2

publié le 30/05/2017 à 15:13

Cela fait treize ans que Frédéric Lopez propose des Rendez-vous en terre inconnue, l'émission qui organise des rencontres entre des vedettes et un peuple inconnu à l'autre bout du monde. Le programme connaît un joli succès depuis toutes ces années.



Mais dans la soirée du mardi 30 mai, France 2 permet de découvrir l'envers du décor avec Retour en terre inconnue. Le principe de cette seconde émission ressemble à celui de sa grande sœur : des vedettes revivent leur expérience en plateau avant de découvrir les réactions des populations concernées après leur venue.

Le plateau de France 2 accueille mardi soir Mélissa Theuriau, journaliste et épouse de Jamel Debbouze, qui s'est envolée en 2013 en Tanzanie à la rencontre du peuple Maasaï. Les téléspectateurs pourront également revivre la rencontre de Zabou Breitman avec les Nyangatom en Éthiopie, et celle de François-Xavier Demaison avec les Raika du Rajasthan. Ces célébrités vont se remémorer leurs aventures et vont partager des anecdotes sur leur voyage.

Des retrouvailles avec les populations

Mais que sont devenus ces hommes et ces femmes rencontrés à l'occasion de ces divers périples ? Malgré les critiques qui fusent sur l'émission, la production prend des nouvelles des populations rencontrées par le biais d'interprètes et les retrouve pour leur montrer le film de l'émission. Cette nouvelle édition de Retour en terre inconnue mardi soir sera l'occasion de découvrir leurs réactions et leurs retours sur le tournage.

Après 10 ans de #RDVETI F.Lopez réunit Zabou, @DemaisonFx et Mélissa Theuriau à 20.55 lors d'un Retour En Terre Inconnue exceptionnel ! pic.twitter.com/bO408c1u2X — France 2 (@France2tv) May 30, 2017