publié le 25/02/2017 à 12:00

Rendez-vous phare du calendrier de la téléphonie, le Mobile World Congress (MWC) de Barcelone ouvre ses portes au public lundi 27 février. Quatre jours durant, plus de 70.000 professionnels du secteur s’y presseront afin de prendre le pouls du marché au détour des stands tenus par plus de 2.000 exposants, mêlant poids-lourds des nouvelles technologies et marques émergentes.



Plus de 100.000 visiteurs sont attendus dans la capitale catalane où l’industrie des télécoms va tenter de trouver un second souffle à la faveur des relais de croissance offerts par les usages annexes des smartphones, de l’intelligence artificielle à la réalité virtuelle ou augmentée, sur fond d’avènement de la 5G. Tour d'horizon des nouveautés attendues avant de suivre le salon au jour le jour à partir de dimanche sur RTL Futur.

1 - Le Galaxy S8

Comme tous les ans, le gros des annonces interviendra dès dimanche. En l’absence d’Apple, qui réserve ses présentations pour ses traditionnelles keynote, tous les regards seront braqués sur Samsung. À défaut d’officialiser de présenter le Galaxy S8, la firme sud-coréenne devrait diffuser un clip officialisant son prochain porte-étendard, dont l’essentiel des caractéristiques (écran 4K, technologie 3D touch, scanner d’iris et intelligence artificielle embarquée) fait déjà les gros titres de la presse spécialisée. La conférence est prévue pour 19h.

Photo du dos des Galaxy S8 selon Venture Beat

2 - Le LG G6

Le smartphone le plus attendu du salon est très certainement le LG G6. Un an après le pari du G5, un smartphone modulaire accueillant tout un lot d’accessoires connectés, la marque taïwanaise devrait revenir à un design premium plus classique entièrement métallique. Selon les dernières rumeurs, l’appareil sera étanche, doté d’un écran bord à bord extra large au ratio plus allongé que le traditionnel 16 :9 et devrait embarquer pas moins de deux capteurs photos à l’arrière, dont un grand angle. Rendez-vous à midi.

3 - Le Huawei P10

Valeur montante du secteur, le chinois Huawei - dont l'objectif avoué est de détrôner Apple et Samsung au sommet du marché - doit présenter dimanche à 14h le P10, un smartphone haut de gamme à écran de 5,2 ou 5,5 pouces incurvé avec capteur d’empreinte digitale à l’avant comme l’iPhone et un double capteur photo développé par le spécialiste allemand de l’optique Leica, gage d'une qualité photo optimale.

Huawei P10 in (left to right) blue, gold, and green. pic.twitter.com/Li1jh55Y46 — Evan Blass (@evleaks) February 16, 2017

Rayon nouveautés toujours, un processeur Kirin 960 avec 4 à 6 Go de mémoire vive, un espace de stockage pouvant aller jusqu'à 256 Go et une compatibilité avec le casque de réalité virtuelle de Google DayDream sont également pressentis.

4 - Le Nokia 3310

Enfin, l’entreprise HMD exploitant désormais la marque mobile de Nokia pourrait faire sensation en annonçant une mise à jour du mythique téléphone 3310, dans une version épurée, allégée et colorée au prix n’excédant pas les 60 euros. Surfant sur l'effet d'annonce nostalgique, la société finlandaise devrait présenter toute une gamme de smartphones afin d'amorcer son renouveau dans le secteur qu'elle dominait jadis.

Le Nokia 3310 pourrait s'offrir une seconde jeunesse