Le design, le prix et les fonctions du Galaxy S8 se précisent

Le nouveau smartphone de Samsung devrait être présenté à New York le 29 mars.

Crédit : AFP Le successeur du Galaxy S7 devra faire oublier les déboires du Note 7

par Benjamin Hue publié le 27/01/2017 à 20:48

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Les contours du smartphone le plus attendu du début d’année 2017 se font de plus en plus précis. À la lumière des derniers rapports publiés par la presse spécialisée, Samsung est sur le point de dévoiler un Galaxy S8 décliné en deux modèles très différents de leurs prédécesseurs.



Le site spécialisé américain Venture Beat a publié vendredi une première photo de l’appareil. Le cliché montre un lecteur d’empreintes digitales à côté de l’appareil photo à l’arrière des téléphones et confirme la disparition du bouton home en façade.



Le journaliste à l’origine de la fuite, Evan Blass, confirme que l’écran du Galaxy S8 sera quasiment sans bordure et occupera presque toute la surface de l’appareil. Selon lui, les deux modèles auront des écrans respectifs de 5,8 et 6,2 pouces de diagonale, pour une définition de 2560 x 1440 pixels.

Crédit : Venture Beat Photo du dos des Galaxy S8 selon Venture Beat

Présenté fin mars, plus cher que le Galaxy S7

Le visuel montre également la présence d’un port USB de type C, qui devrait prendre en charge la fonction Displayport pour afficher le contenu du téléphone sur un écran de PC, et une prise audio jack. Samsung aurait donc décidé de ne pas marcher dans les pas d’Apple qui a supprimé ce connecteur de l’iPhone 7.



Venture Beat confirme les informations parues dans le Guardian en début de semaine. Le nouveau fleuron de la division mobile de Samsung devrait être présenté à l’occasion d’un événement organisé à New York le 29 mars, avant un lancement international le 21 avril, et non lors du Mobile World Congress de Barcelone fin février comme c’était le cas les années précédentes.



Le Galaxy S8 devrait être vendu plus cher que le Galaxy S7 à sa sortie il y a un an. Selon Venture Beat, le Galaxy S8 sera proposé à 799 euros en version 5,8 pouces et à 899 euros en 6,2 pouces. La capacité de stockage passerait de 32 Go à 64 Go, avec un espace pour carte micro SD permettant d’étendre la mémoire jusqu’à 256 Go.

Une intelligence artificielle embarquée

Le Galaxy S8 devrait intégrer une intelligence artificielle reposant sur la technologie la start-up Viv Labs capable de proposer des offres et recommandations personnalisées de plus en plus pertinentes au fil du temps en réponse à des requêtes formulées en langage naturel. Samsung aurait opté pour des capacités de batterie similaires à celles du Galaxy S7, soit 3.000 mAh pour le S8 et 3.500 mAh pour le grand format.



Au rayon des performances, le Galaxy S8 devrait miser en Europe sur un processeur Exynos 8895 avec une puce graphique aux capacités deux fois supérieures à celles de son prédécesseur. Le processeur devrait être soutenu par 6 Go de mémoire vive. L'appareil photo devrait toujours afficher 12 mégapixels au compteur à l'arrière et 8 mégapixels à l'avant.