VIDÉO - Honor 6X, la bonne affaire de 2017

publié le 19/02/2017 à 09:45

Un tarif imbattable pour un très bon smartphone Android. Disponible autour de 250 euros depuis janvier, le Honor 6X se présente comme la très bonne affaire du début d’année. Le dernier-né de la filiale du chinois Huawei affiche des finitions exemplaires et embarque un processeur suffisamment puissant pour convenir aux usages les plus populaires.



Le Honor 6X est logé dans une coque en aluminium brossé qui lui donne un aspect haut de gamme. C’est un smartphone compact malgré son grand écran full HD de 5,5 pouces légèrement incurvé sur les bords. Même si les couleurs sont un peu froides, l’écran est correct avec un bon contraste et une bonne luminosité.

On retrouve une interface Android 6 classique avec une surcouche logicielle maison qui demande un peu de temps d’adaptation pour les novices mais offre de nombreuses possibilités de personnalisation. La puce Kirin 655 et ses 3 Go de RAM garantit de très bonnes performances pour un smartphone de ce prix. La batterie tient largement une journée et demi.



Honor a fait le choix d’intégrer un port USB classique. Il n’offre donc pas de charge rapide, une fonction réservée aux modèles haut de gamme de la marque. Il embarque 32 Go de stockage interne, une mémoire extensible avec une carte micro SD.



Son capteur photo de 12 mégapixels est assorti d’un capteur d’appoint pour créer un effet de profondeur dans les clichés. L’application photo permet également de jouer sur le flou d’arrière-plan pour un effet proche de la fonction portrait de l’iPhone 7 Plus.



Puissant, bien fini et endurant, le Honor 6X est un smartphone sans défaut majeur qu’on ne peut que conseiller au regard de son prix inférieur à 250 euros.