publié le 21/02/2017 à 20:11

En attendant l'iPhone 8, et avant les traditionnelles annonces logicielles de la WWDC, Apple pourrait offrir un rafraîchissement de printemps à certains de ses produits. Selon le site japonais Macotakara, le groupe informatique américain pourrait présenter une nouvelle gamme d'iPad Pro et trois nouveaux iPhone à l'occasion d'une conférence de presse organisée en mars. Rarement pris en défaut sur Apple, ce média avait notamment annoncé la disparition de la prise jack de l'iPhone 7 et de la prise USB classique de dernier MacBook Pro.



Un an après le lancement de l'iPad Pro 9,7 pouces, en mars dernier, Apple procéderait d'abord à une mise à jour de sa gamme de tablettes, une division au plus mal depuis plusieurs mois. Cannibalisé par la popularité du grand écran de l’iPhone 7 Plus et victime de la concurrence de produits plus abordables, l'iPad a encore vu ses ventes reculer de 22% lors des trois derniers mois de 2016. Apple aurait trois nouveaux modèles de 9,7, 10,5 et 12,9 pouces, avec écran bord à bord et sans bouton home, dans les cartons pour redresser la barre.

L'iPad Pro 9,7 pouces présenté par Apple lundi 21 mars 2016

Cette keynote de printemps serait également l'occasion de procéder à la mise à niveau de l'iPhone SE. Lancé en 2016, l'iPhone 4 pouces le plus puissant du marché pourrait passer de 64 à 128 Go de stockage interne. Apple souhaiterait ainsi relancer les ventes de son appareil d'entrée de gamme, vendu à un prix inférieur à 500 euros. Ce modèle pourrait être le premier assemblé en Inde. Selon le site japonais, qui cite un analyste de Barclays, la firme de Cupertino pourrait profiter de l'événement pour officialiser le coloris rouge pour les iPhone 7 et 7 Plus. Apple n'a pas commenté l'information.

L'iPhone SE proposé en quatre coloris à sa sortie