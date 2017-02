publié le 16/02/2017 à 08:03

Le téléphone iconique 3310 de Nokia pourrait bientôt s’offrir une seconde jeunesse. Rien d’officiel pour l’heure mais l’hypothèse a pris de l’épaisseur depuis que le journaliste américain Evan Blass, spécialiste des "leaks" (fuites) en téléphonie mobile, a affirmé sur son site VentureBeat qu’un modèle hommage de l’indestructible téléphone pourrait être présenté lors du Mobile World Congress de Barcelone entre le 27 février et le 2 mars prochain. L’entreprise HMD Global Oy, exploitant de la marque finlandaise depuis son retrait du mobile, organiserait l’événement. Il s’agirait d’une version modernisée et en couleur, largement inspirée du modèle original, vendue une soixantaine d’euros comme téléphone d'appoint.



Lancé en 2000 pour succéder au 3210, le 3310 a connu un succès phénoménal. Écoulé à 126 millions d’exemplaires en cinq ans, il est l’un des modèles les plus vendus de l’histoire. Son succès s’est construit autour de son hyper résistance, son endurance à toute épreuve (plus de 200 heures en mode veille), sa fiabilité et ses jeux mobiles générationnels comme le mythique Snake II.

L’entreprise Lëkki a tenté de surfer sur sa popularité en 2014 en proposant des appareils reconditionnés pour 80 euros. Des modèles sont toujours disponibles sur les sites de vente en ligne comme Ebay pour quelques dizaines d'euros.

Le Snake serait bien évidemment de la partie